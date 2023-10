Fantozzi | Neri Parenti | Girarlo oggi sarebbe impossibile

(Di martedì 3 ottobre 2023) Secondoi film dierano politicamente scorretti enonpiù possibile realizzarli, principalmente a causa delle piattaforme streaming. Durante una recente intervista diffusa da Ansa,ha parlato della sua carriera, allo stato attuale dell'industria cinematografica e di come pellicole come quelle di, il celeberrimo personaggio creato da Paolo Villaggio, non potrebbero più essere realizzate al giorno d'. "Io ho fatto cinquantaquattro film,probabilmente non me ne farebbero fare neppure uno, perché sono politicamente scorretti", ha esordito. "Ora, senza arrivare ai famigerati cinepanettoni, un film come...

