Carriera Alias e bagni neutri in una scuola primaria di Roma

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) «La, ormai lo ribadiamo da mesi, è una procedura illegale e soprattutto pericolosa per il benessere psicofisico dei ragazzi, che rischiano così di essere indottrinati alla rischiosa bugia che si possa davvero “nascere nel corpo sbagliato”. «Adottarla, così come iniziative simili qualio spogliatoi “”, è quindi di una gravità assoluta, ma ancor più grave è che ciò venga fatto addirittura in unadell’infanzia, elementare e media, come è accaduto all’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone, per il quale abbiamo ricevuto le proteste di genitori allarmati e spaventati. «L’Istituto, guidato dalla dirigente Rosanna Labalestra, ha infatti approvato laper l’anno scolastico appena iniziato. Un provvedimento a nostro avviso in ...