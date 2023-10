Lo scetticismo degli ambientalisti e i compiti dello scienziato

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le tesi ambientali vanno verificate con metodo scientifico; le litanie di lamentazioni possono essere fuorviate da agende politiche e non da sincero amore per l’ambiente; nessuno possiede la verità rivelata con patenti di competenza auto-assegnate; la misura della competenza di un esperto sta nella peer review, il giudizio dei pari, e non in quello dei mezzi di comunicazione. L’odio per Lomborg, ancora piuttosto diffuso a dispetto della rovina scientifica dell’autore, nasce anche dal timore per il solco che ara – la debolezza di certe previsioni catastrofiste, la pochezza di troppi sacerdoti dell’Ambiente, la commistione pericolosa di regole, politica e prospettive. Diventare scettici per essersi resi conto del vero valore dei contenuti culturali o scientifici di messaggi politici dell’ambientalismo militante non è per forza da venduti. Su questa materia la giusta misura, e il de ...