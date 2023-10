Crolla chiesa durante un battesimo in Messico | almeno 10 morti I video

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il tetto di unae poi l'intera struttura sonoti mentre era in corso una Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas in. Il bilancio della tragedia è di10ma ci sono ancora decine di persone intrappolate sotto le macerie. Il cedimento strutturale si è verificato intorno alle ore 14 locali mentre si stava celebrando le cerimonia con molti partecipanti. Le squadre di soccorso sono al lavoro per tentare di rintracciare i superstiti (tratto da X)

Tragedia sfiorata in chiesa dove è crolla to il cornicione : quasi 100 fedeli sono vivi per miracolo Un vero e proprio miracolo quello che si è ...

4.24 Messico,tetto:7 vittime E' salito a 7 il bilancio provvisorio delle vittime in Messico, dopo il crollo del tetto delladi Santa Cruz nella città di Ciudad Madero (nello Stato di ...E' salito a 9 il bilancio provvisorio delle vittime in Messico, dopo il crollo del tetto delladi Santa Cruz, nella città di Ciudad Madero (nello Stato di Tamaulipas), dove numerose famiglie - in tutto almeno un centinaio di persone - si erano radunate per celebrare alcuni battesimi. Lo ...

Crolla la chiesa durante il battesimo: è strage, il video del disastro in diretta Today.it

Crolla il tetto di una chiesa durante un battesimo: i morti sono almeno 9, anche un neonato RaiNews

Almeno 9 morti, 20 dispersi e 50 feriti: è il bilancio del crollo del soffitto di una chiesa nel nordest del Messico. Lo rendono noto le autorità, citate dai media locali. «Nove persone sono morte» ...È il bilancio del crollo del soffitto di una chiesa avvenuto nel nordest del Messico. L’incidente è accaduto ieri a Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas. La copertura ha ceduto mentre ...