...i problemi alla schiena che gli impediranno di scendere in campo oggi in casa dell'. Il ... Naturalmente una eventuale firma non darebbe alcunacirca una sua permanenza a Torino oltre ...... il Torino , Ricardo Rodriguez ormai unain ottica modificatore, Parisi per approfittare ... Thauvin con la sua fantasia, Kean ha una grande chance contro l', sì a Colombo contro il ...

Atalanta, certezza Zappacosta: i numeri | Serie A Calciomercato.com

Gasperini su Atalanta-Juve: Clean sheet Preferivo un 5-4. Scamacca torna Tuttosport

Allegri vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pari con l'Atalanta ma qualcosa in attacco si è inceppato. In vista del derby, il tecnico punta ..."La vittoria ci stava tutta, ma ne usciamo comunque più forti, consapevoli, con più certezze e anche con la rosa allargata: chi è entrato ha dato un segnale, da Muriel a Pasalic fino a Holm e Bakker".