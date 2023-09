Biella | cadavere trovato in un cassonetto dei rifiuti Indagini in corso

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ildi un uomo è statoin undei, in località Chiavazza. A scoprirlo è stata una donna che, dopo cena, era uscita di casa per buttare la spazzatura. Dalle prime informazioni, la testimone avrebbe notato gettare nelqualcosa di anomalo soprattutto per dimensioni e avrebbe pertanto chiamato la polizia, intervenuta sul posto. L'area è stata completamente transennata. E' giunto anche il sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra e la polizia scientifica con il medico legale per i rilievi.

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Biella, in località Chiavazza. A scoprirlo è stata una donna che, dopo cena, era uscita di casa per buttare la spazzatura. Dalle ...