Un club del Torino in Parlamento ed è Cairo show

Leggi su agi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - Una stagione promettente dal punto di vista calcistico e da quello editoriale. Urbanovarca la soglia del Senato per partecipare alla presentazione dele la conferenza stampa diventa l'occasione per ripercorrere la storia della società granata, dalla tragedia di Superga, al fallimento di undici anni fa e la nuova stagione inaugurata, un po' rocambolescamente, dall'imprenditore di Masio. Una conferenza stampa fiume al termine della quale l'editore si è soffermato oltre mezz'ora per scattare selfie con gli 'onorevoli tifosi' e per rispondere alle domande 'fuori sacco' dei cronisti. "Ovunque vada raccolgo grandi simpatie per il Toro", esordisce: "Sarà sicuramente per la storia del Grande Toro e per la sua fine tragica. Si tratta in ogni caso di una simpatia che ...