Mattarella | Presidente di Quirinale e di opposizione

(Di mercoledì 27 settembre 2023) È lui, Sergio, il vero leader «antagonista» al governo (nella prolungata irrilevanza di Pd e 5 Stelle). Pronto a moraleggiare su quasi tutto: emergenza climatica, sbarchi, Pnrr, commissione Covid, politica estera. Tanto che per la Ue, Germania e Francia in testa, resta l’interlocutore preferito. Anche per isolare la premier italiana. Era San Sergio, patrono politico degli italiani. È diventato Re Sergio, imperatore delle desertiche lande progressiste. Elly Schlein e Giuseppe Conte balbettano.scandisce. Ildella Repubblica esterna ormai su ogni emergenza nazionale: Pnrr, sbarchi, Covid, esteri. Ma il punto è un altro: le sue aspirazioni sono quasi sempre contrarie a quelle governative.e Palazzo Chigi sembrano due rette parallele. Non s’incontrano mai. O assai di rado. Basta ...