Lazio-Torino LIVE | pochi minuti al calcio d’inizio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic; Sanabria ...