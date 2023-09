Giacomo Urtis attacca Fabrizio Corona dopo l' intervista a Belve e parla di raggiro

(Di mercoledì 27 settembre 2023)ha espresso il suo disappunto nei confronti di, che hato della loro presunta relazione durante l'è stato ospite della prima puntata di, il programma di Francesca Fagnani promosso dalla scorsa stagione in prima serata. L'ex re dei paparazzi ha risposto a domande sulle sue ex, Belen e Nina Moric, ma soprattutto ha precisato la natura del suo legame con, ospite dilo scorso marzo. Le dichiarazioni sudinel suo faccia a faccia con ...

Ottimo esordio per “Belve” che martedì 26 settembre ha radunato davanti al video 1.637.000 spettatori per il 10% di share. […]

L'ex re dei Paparazzi, in questa occasione, ha smentito le possibili nozze con, innescando lo sfogo di quest'ultimo. Il chirurgo, infatti, aveva esternato il suo dispiacere via social ,...L'ex re dei paparazzi ha risposto a domande sulle sue ex, Belen e Nina Moric, ma soprattutto ha precisato la natura del suo legame con, ospite di Belve lo scorso marzo. Le ...

Giacomo Urtis dopo l'intervista di Corona: Mi ha strumentalizzato, eppure ci avevo creduto Fanpage.it

Giacomo Urtis disperato dopo che Fabrizio Corona ha smentito le loro nozze: “Gli credevo quando mi… Il Fatto Quotidiano

Una bella amicizia, quella tra Fabrizio Corona a Giacomo Urtis. Lo ha detto ieri sera 26 settembre lo stesso re dei paparazzi ospite a Belve, su RaiDue. Amici, tanto che Urtis – chirurgo estetico dei ...Giacomo Urtis al party de ”Il Tartarughino” commenta a TAG24 i bassi ascolti del Grande Fratello, ecco cosa pensa di Signorini.