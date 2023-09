Borse europee in calo | pesano timori sui tassi e sull’economia

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Preoccupano l'inflazione e le mosse delle banche centrali. Euro ancora debole contro il dollaro, petrolio in salita. Spread in area 190 punti, rendimenti al top dal 2011 in asta BoT. Il mercato guarda agli Stati Uniti e teme uno shutdown mentre, in Italia, è attesa la presentazione della Nadef