Ragazza cieca rifiutata negli affitti | trova una stanza | “Siena città solidale”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 26 settembre 2023) AAA affitto cercasi. E soprattutto discriminazione scansati. Perché se nell’incubo della ricerca di un posto letto, una, un appartamento – a prezzi quantomeno dignitosi, l’onestà è ormai morta e sepolta sotto anni di lucro – si inserisce anche il fattore disabilità il ‘gioco’ (che non ha nulla di divertente) si fa ancora più duro. Basta dare un’occhiata sui social, dove si riversano disperati migliaia di giovanissimi studenti o lavoratori, che non riescono are un tetto sotto cui trascorrere un periodo più o meno lungo di studio o di impiego. E allora tornano le proteste in tenda e sulle piazze digitali, sulle pagine dei giornali e sui canali di informazione. Le proteste in tenda degli studenti contro il caroe le difficoltà nelre un postoMa qualche volta le storie raccontante scandalizzano un ...