Un pareggio giusto tra Roma e Torino 

(Di domenica 24 settembre 2023) AGI - All'Olimpico di Torino finisce 1-1 la sfida tra i granata e ladi Mourinho. I giallorossi, in vantaggio con un gol di Lukaku al 68', accarezzano per circa venti minuti il piacere della vittoria. Ma è Zapata, l'attaccante ex Atalanta che non è arrivato in estate, a segnare il gol del, la sua prima rete con il Torino e la quinta contro la, sua vittima prediletta. Gara a tratti bella, risultato. Rispetto alla trasferta di Tiraspol, Mourinho cambia modulo e cinque giocatori. Dybala e il belga partono dal 1', ma nel ritrovato 3-4-2-1 c'è spazio anche per El Shaarawy. La prima occasione però è per il Torino. Al 5' Lazaro crossa in area, Zapata prende il tempo a Llorente e di testa mette subito alla prova Rui Patricio. L'attaccante colombiano è stato vicino ai giallorossi in estate prima che ...