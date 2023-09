Sassuolo-Juve | polemiche per il mancato rosso a Berardi Per Calvarese il Var doveva intervenire

(Di sabato 23 settembre 2023) Grosse proteste intorno all’ora di gioco quando ilrischia di ritrovarsi in dieci uomini per un intervento estremamente al limite e pericoloso diai danni di Bremer. Il numero 10 neroverde nel tentativo di anticipare il difensore brasiliano della, entra con la gamba alta sulla tibia del numero 3 bianconero.immediatamente chiede scusa ed accetta il giallo dell’arbitro che dopo un check al VAR non cambia idea. Duro il commento a Tuttosport dell’ex arbitro Gianpaolo«Quandosi allunga la palla sulla trequarti, non ci arriva, ci arriva prima Bremer che rinvia e l’attaccante neroverde finisce con i tacchetti, con il piede a martello all’altezza della tibia del calciatorentini. A Coverciano ci hanno sempre detto di alzare ...

“Abbiamo passato una settimana davvero brutta , ma il calcio è questo e ti dà subito l’occasione di rifarti, di riscatto. Quest’anno per me parlano ...

Inizio aggressivo dei bianconeri, ma ilcolpisce con Laurienté al 12' grazie a una 'papera' di Szczesny. Lapareggia con l'autorete di Vina ma a fine primo tempo Berardi riporta avanti ...Commenta per primo Non è che ci siano poi così tante cose da salvare per ladopo il crollo sul campo del. Tanti, troppi errori individuali in ogni reparto. Alcuni addirittura inspiegabili e non mancano le immagini che faranno il giro del mondo del calcio in ...

Allegri: "Fatto una partita 'farfallina', troppo leggeri di testa. Avvisaglie nei giorni scorsi" La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Juventus risultato 4-2: i bianconeri si fermano, autogol di Gatti e papera di Szczesny Corriere della Sera

Nel match tra Sassuolo e Juventus, terminato 4-2 per i neroverdi, brilla il cecchino Berardi: i bianconeri si confermano il bersaglio preferito dall'attaccante ..."Questa è la prima volta in Serie A in cui il Sassuolo ha segnato quattro gol in una sfida contro la Juventus; in precedenza, al massimo ne aveva realizzati tre (3-3, 15 luglio 2020), ...