Nubifragio su Ferrara | Spal - Lucchese sospesa al 57' con i rossoneri in vantaggio

(Di sabato 23 settembre 2023) Ancora da stabilire la data in cui saranno giocati i minuti restanti partendo dal risultato di 1 - 2

Ancora da stabilire la data in cui saranno giocati i minuti restanti partendo dal risultato di 1 - 2All'improvviso, sul capoluogo teatino si è abbattuto un violento temporale, con un... racconta all' AdnKronos il primo cittadino di Chieti Diego. "Il bimbo è attualmente intubato, ...

Maltempo, temporali sulle Adriatiche: nubifragi e allagamenti a Ferrara, Bologna e Fermo | VIDEO MeteoWeb

Nubifragio su Ferrara, Spal-Lucchese sospesa al 57' con i rossoneri ... Quotidiano Sportivo

Gorgone schiera nuovamente dal primo minuto Alagna in difesa e decide di far debuttare Russo dietro l’unica punta Magnaghi. La Lucchese inizia subito a giocare, spinta da oltre quattrocento tifosi giu ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...