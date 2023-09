Garcia | L' obiettivo è vincere e guadagnare posizioni in classifica

(Di sabato 23 settembre 2023) Peròin Champions non è mai facile ed è sempre un risultato di prestigio" "Adesso ci rituffiamo nel nostro pane quotidiano del campionato e vogliamo conseguire un risultato positivo per ...

Per questo negli spogliatoi del Dall'Ara, ieri, ha fatto le sue scuse ae oggi, alla ripresa ... tutto rientrato e si torna a lavorare con decisione, insieme, verso il prossimo: ...Emergenza difensiva dunque per Rudi, già costretto a rinunciare ad Amir Rrahmani uscito per ... Assente contro l'Udinese anche lui, l'dunque sarà quello di rientrare il 30 settembre per ...

Victor Osimhen si è scusato con Rudi Garcia per il suo sfogo in campo a Bologna, quando nel finale ha sbottato contro l'allenatore del Napoli, non accettando ...Osimhen si è scusato con lo spogliatoio subito domenica sera al Dall'Ara, e poi a Castel Volturno lunedì mattina. La società ha così deciso di far rientrare il caso e non multerà il giocatore.