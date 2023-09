L’identità di genere è una distrazione di massa per evitare la lotta di classe

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 settembre 2023) Non sarò certo io, dopo essermi lamentata per anni che la militanza dell’internet si concentrasse sui dettagli sbagliati – la razza, la sessualità,– e mai sull’unico che conta – lasociale – non sarò certo io a lamentarmi del fatto che l’Instagram abbia scoperto Marx. Capiamoci: non intendo che si siano messi a studiare. Figuriamoci. Trattasi di un secolo in cui coloro che si definiscono «divulgatori» pensano che leggere la voce Wikipedia d’un qualche argomento significhi aver approfondito l’argomento stesso. Però a un certo punto hanno intuìto che la ricchezza e la povertà erano un tema. Che tutto faceva cuoricino, non solo i difetti estetici, non solo l’infanzia infelice, non solo il tizio un po’ stronzo con cui sono stata e che una voce Wikipedia mi svela posso più instagramgenicamente definire «narcisista»: anche il fatto che ...