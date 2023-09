Gli inquinanti nella neve sono più dannosi di quanto pensiamo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il centro di Helsinki si trova in riva al mare. Più precisamente sulla punta di una penisola, con trecentoquindici isolette intorno. Fanno tutte parte della città, ecollegate tra loro con ponti e traghetti. Per questo la chiamano “Figlia del Baltico”, o “Perla”. Fuori, la capitale si articola in sobborghi nati nel dopoguerra, che sorgono qua e là in mezzo alle foreste. Quando nevica, il bianco sommerge tutto. Si sgomberano le strade e i marciapiedi ma non del tutto, lasciando un sottile strato sull’asfalto. Lain eccesso viene portata in depositi che i finlandesi chiamano «discariche», ce neotto in tutta la capitale: sembrano tanti, ma spesso non bastano, e quandosaturi l’amministrazione non sa dove portare l’eccesso. Si tratta di tonte diche hanno ...