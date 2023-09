Simula incidente e poi Aggredisce lo Sventurato

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 21 settembre 2023) Teramo - Un grave episodio criminale è avvenuto recentemente, quando un giovane di 21 anni è stato denunciato per una serie di reati, tra cui estorsione, lesioni, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. L'accusa sostiene che il giovane abbiato unstradale e successivamente aggredito fisicamente l'altro automobilista, il quale aveva rifiutato di consegnare immediatamente i soldi per i presunti danni. La vittima dell'aggressione è un uomo di 50 anni, attualmente ricoverato in ospedale con la mascella rotta e una prognosi di 50 giorni. La polizia ha definito l'aggressione come estremamente violenta e, inoltre, ha sospettato che fosse stata pianificata in anticipo con l'inganno dell'stradale. Solo l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine è riuscito a fermare il giovane aggressore. Secondo la ...