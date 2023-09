Prima la discussione | poi l’aggressione | due giovani finiscono al Pronto Soccorso

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDueaggrediti in via Pirandello nella zona alta della città. Il fatto è accaduto nella serata di ieri. I due, in sosta in macchina, sono stati, a quanto pare, avvicinati da un quartetto di altritra i quali una donna. Ne è scaturita subito una accesache poi sarebbe degenerata in una vera e propria zuffa. Due deisi sono recati alper essere medicati. Probabilmente la zuffa sarebbe stata la conclusione di una recente. L'articolo proviene da Ante24.it.

Il monarca britannico ha incontrato il Presidente francese in occasione della suavisita ... 'Non ho avuto l'impressione [che ci fossero tensioni]', ha detto, aggiungendo che la loro...Ma è sugli extraprofitti il vero incaglio : unache viene portata avanti a livello governativo e che certo non verrà risoltadel rientro della premier Giorgia Meloni dagli Usa . "...

Prima la discussione, poi l'aggressione: due giovani finiscono al ... anteprima24.it

Videomessaggio del Presidente Meloni al "Forum Risorsa Mare" Governo

Tra le proposte di modifica al decreto Asset e quelle al provvedimento omnibus, nella parte relativa alla giustizia, gli Azzurri hanno presentato correttivi non in linea con le posizioni di FdI e Lega ...Per il presente sono entrambi un'assoluta certezza, la più bella per una Juve che aveva un estremo bisogno di trovare punti di riferimento stabili. Una.