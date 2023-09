L’Udinese perde Ebosse | il difensore salterà anche il Napoli

...per il difensore dell'. Stop Scamacca: problema al flessore. Tre mesi out per il rossonero Caldara dopo'operazione alla caviglia destra. Problemi alla caviglia anche per Ilic, ma Juric......per il difensore dell'. Stop Scamacca: problema al flessore. Tre mesi out per il rossonero Caldara dopo'operazione alla caviglia destra. Problemi alla caviglia anche per Ilic, ma Juric...

UFFICIALE – L’Udinese perde un big per un infortunio al ginocchio: salterà il Napoli CalcioNapoli1926.it