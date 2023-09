LIVE Sheriff-Roma 0-1 al 45? | Paredes porta in vantaggio Mourinho | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 settembre 2023) 2023-09-21 19:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Comincia la stagione europea per ladi Josèche, alle 18.45, affronterà loTiraspol (per la seconda volta consecutiva ai gironi della seconda massima competizione europea). L’obiettivo dei giallorossi sarà quello di riscattare il non ottimale avvio di stagione, parzialmente recuperato dallo strepitoso 7-0 in casa contro l’Empoli. I capitolini dovranno trovare la seconda affermazione in trasferta tra le ultime otto in Europa e, per farlo, il tecnico lusitano si affida a Romelu Lukaku, che ha trovato la sua prima rete anell’ultima di campionato. Lodi Roberto Bordin, invece, vorrà continuare con l’ottima ...