David Brown - EMastered | la prima Mini diventa elettrica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'ingleseAutomotive, già autrice di diversi restomod su base, presenta la. Il nome fa riferimento alla propulsione, che in questo caso sostituisce quella endotermica per offrire una nuova soluzione di mobilità urbana... decisamente particolare. In Inghilterra le prime consegne sono previste in autunno ed è già possibile prenotare un esemplare con prezzi adatti ad appassionati particolarmente danarosi: si parte infatti da 125.000 sterline, pari a circa 144.500 euro al cambio attuale. Solo 177 km di autonomia. L'assunto base del progetto era quello di mantenere lo stesso peso di 640 kg del modello originale, un target difficile da ottenere sulle elettriche: lac'è riuscita adottando un motore singolo ...

Automotive da tempo si occupa della realizzazione di restomod su base Mini . Adesso, l'azienda inglese ha realizzato un nuovo progetto e ha presentato la nuova Mini eMastered . Come fa già ...

David Brown Automotive ha presentato la MINI eMastered, un restomod in salsa elettrica della classica baby inglese degli anni '60.Pur avendo batterie da 18,8 kWh, per quasi 180 km d'autonomia, il restomod pesa come il modello originale.