Quest' insalata di pesce è un piatto nobilmente proteico | più che digeribile e bilanciato | per tutto l' anno e compatibile con una dieta sportiva

(Di sabato 10 giugno 2023) INGREDIENTI X 4:2 cedri non troppo grandi 500 g baccalà, già ammollato 6 acciughe sott’olio 2 cipollotti 1 cucchiaio di capperi dissalati 2 cucchiai di olive nere o taggiasche foglie di prezzemolo e menta olio extravergine di oliva sale, pepedi baccala? e cedro (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). Leggi anche ›“vignarola”. Roma e contorni › Insalate estive di baccalà alla barcellonese. L’aperitivo spagnolo Procedimento Lessate il baccalà in abbondante acqua bollente per 8/10 minuti, poi lasciatelo scolare e raffreddare in uno scolapasta d’acciaio. Quindi eliminate la pelle, rimuovete le spine e riducete il ...

Insalata di baccalà e cedro. Mi tengo leggera Io Donna

