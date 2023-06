Inzaghi | il re delle Coppe prende per mano l' Inter per salire l' ultimo scalino

Di seguito tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie, tutto quello che c'è da sapere per arrivare pronti al fischio d'inizio21. 12:30 - La formazione diha svolto una seduta di ...... SimoneL'Equipe scrive di Simone, il refinali. Stasera la sua Inter affronterà il Manchester City di Pep Guardiola in finale di Champions . Il City non si rilassi troppo, ...Ecco un estrattosue opinioni. MANCHESTER CITY - INTER "Non mi piacciono le espressioni che sento. L'Inter non dovrà sfangarla ...

Inzaghi, il re delle Coppe prende per mano l'Inter per salire l'ultimo ... ilGiornale.it

Su otto finali ha perso la prima e poi vinto tutte le altre. Ma non scioglie il dubbio Dzeko-Lukaku È arrivato il momento di aggiornare la storia: 13 anni dopo la terza, l'Inter prova a vincere la sua ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...