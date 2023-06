...di chilometri quadrati di campagna e decine di villaggi inondati, tutti i quartieri sud della città di Kherson sommersi: è questo il colpo d'occhio sul sud dell'investito dall'onda ...'Ci sonodi persone alluvionate. Manifestiamo tanta attenzione per questo e per l'... Nazisti La missione insi capisce che lo ha segnato, avendo visto e toccato la distruzione di ......di chilometri quadrati di campagna e decine di villaggi inondati, tutti i quartieri sud della citt di Kherson sommersi. questo il colpo d'occhio sul sud dell'investito dall'onda di ...

Ucraina, migliaia di evacuati per la diga saltata. Esplode una condotta di ammoniaca Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La diplomazia umanitaria prende progressivamente forma ed è pronta per il secondo passaggio, stavolta a Mosca, ma prima il cardinale Matteo Zuppi vuole consultarsi con Francesco non appena ...