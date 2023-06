Papa Francesco | notte tranquilla al Gemelli dopo l’intervento Confermata l’agenda degli impegni estivi in Portogallo e Mongolia

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha trascorso unaal Policlinicodi Roma. Bergoglio è ricoverato da mercoledì quando, nel primo pomeriggio, è stato sottoposto a un intervento all’addome per il rischio di un’occlusione intestinale. L’operazione è durata tre ore e si è svolta senza complicazioni. Si tratta del secondo intervento in appena due anni a cui è stato sottoposto il Pontefice. Nel 2021, infatti, fu operato al colon sempre dal professore Sergio Alfieri, direttore del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche addominali ed endocrino metaboliche del. Al termine del, il chirurgo ha incontrato i giornalisti, spiegando che ilgode di ottima salute e che in entrambe le operazioni da lui eseguite si è trattato di ...

'E' trascorsa bene', senza complicazioni, la prima notte dial decimo piano del Policlinico Gemelli dove ieri ha subito un intervento all'intestino. Lo ha fatto sapere la Sala stampa del Vaticano che fornirà ulteriori informazioni a fine ...ROMA - La prima notte dial Policlinico Gemelli "è trascorsa bene", a seguito dell'operazione di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi nel pomeriggio del 7 giugno. Lo rende noto la Sala ...Nel taglio alto spicca l'operazione di('Operato: Sta bene. Ora convalescenza in ospedale'). 'Comincia la festa per pensare insieme il nostro futuro', titola Molinari in ...

Ancora, Zuppi ha invitato a pregare «con riconoscenza e affetto» per la salute di Papa Francesco – che nel pomeriggio era stato sottoposto a un intervento chirurgico nel vicino Policlinico Gemelli -, ...È stata una notte tranquilla, quella appena trascorsa. Il Papa è in degenza nell'appartamento papale, al decimo piano dell'ospedale, dove rimarrà ricoverato per una decina di giorni ...