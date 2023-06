Milano | incendio in una casa | ritrovata una vittima circondata da cumuli di rifiuti

(Di giovedì 8 giugno 2023) Una persona è morta mercoledì 7 giugno durante unscoppiato al terzo piano di uno stabile in via Taormina 9, in zona Maggiolina a. Le fiamme nell’abitazione sono divampate poco prima delle 20: sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco, oltre alla polizia di stato, la polizia locale e il 118. Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno ritrovato all’interno dell’appartamento il cadavere delladel rogo. La sua identità non è ancora nota, si sa solo che abitava nell’appartamento che ha preso fuoco. All’interno dell’abitazione sono stati ritrovati inoltre diversidi, che avrebbero contribuito al rapido propagarsi delle fiamme. Per ora due appartamenti – secondo quanto hanno riportato i vigili del fuoco – sono stati ...

Tragedia a, in via Taormina, mercoledì sera. Una persona è morta in seguito a undivampato in un appartamento dell'edificio al civico 9, al terzo piano. È successo intorno alle otto meno un ...... dal Canada alle prese con il Donnie Creek Fire, unche da settimane sta devastando la ... 21 marzoterza città più inquinata nel mondo Sta diventando ormai una triste costante,...Il Comandante Iracà proviene da, dove ha svolto le funzioni di Dirigente Vicario del Comando ... dirigendo alcune importanti operazioni di soccorso, fra le quali l'del grattacielo "...

Tragedia a Milano: scoppia un incendio in casa, morto un uomo MilanoToday.it

Vigili del Fuoco, ultime dal sito: pubblicato il 8 giugno 2023 Nella mattina del 7 giugno, i Vigili del fuoco del Comando di Milano, con il Comandante Nicola Micele, hanno presentato ai cittadini, in ...Tragedia a Milano, dove l’ 85enne di origini australiane Eddie Santacatterina è morto in un incendio che è divampato nell’ appartamento del palazzo in cui viveva. L’uomo è rimasto bloccato in casa dal ...