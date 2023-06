Damiano David | ecco chi è la ragazza con cui si baciava in discoteca | il web scova messaggi risalenti a diversi anni fa

Leggi su isaechia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Negli ultimi giorni sono state ben tre le coppie che si sono detti addio: Giulia Cavaglià e Federico Chimirri, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, e Giorgia Soleri e. I primi si sono lasciati per via di alcuni presunti tradimenti di lui, Paolo e Sonia hanno annunciato la fine del loro matrimonio tramite un’intervista rilasciata a Vanity Fair; mentre è di poche ore fa il video in cui– frontman dei Maneskin bacia un’altra, ovvero Martina Taglienti. E’ stato proprio in seguito alla pubblicazione del video che il cantante – con una Instagram Stories – ha annunciato la fine della relazione con Giorgia: Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ...