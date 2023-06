Antonio Cassano | “Mourinho fa schifo | non tornare mai più in Italia”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 06/07/2023 alle 17:59 CEST L’ex giocatorenoè tornato alla carica contro il tecnico portoghese dopo la sconfitta in finale di Europa League “Fa, in questi due anni abbiamo visto solo risse, ha rovinato l’immagine della Roma” Il rapporto di disaccordi trae Josèvissuto un altro episodio dopo la sconfitta del Roma in finale di Europa League. Quello che era un giocatore della squadra romana ce l’ha pesantemente caricato contro il tecnico portoghese in a dichiarazioni incendiarie che non lasceranno nessuno indifferente....