‘L’anarchico conservatore’ | Sangiuliano racconta Giuseppe Prezzolini

(Di lunedì 5 giugno 2023) L'opera, già pubblicata nel 2008 da Mursia, da domani sarà riproposta negli Oscar Mondadori in una edizione arricchita dalla prefazione di Francesco Perfetti e dalla postfazione firmata da Vittorio Feltri Un intellettuale anticonformista, un conservatore liberale a tutto tondo, che ha attraversato cento anni di storia italiana. Una delle figure più rappresentative del ‘Secolo breve’ che ha segnato il dibattito politico e culturale assumendo posizioni spesso scomode. “Un uomo unico per coerenza intellettuale”, come ha scritto Renzo De Felice,(1882-1982) è stato, tra l’altro, il fondatore e l’anima della ‘Voce’, la più importante rivista culturale italiana del Novecento. Un intellettuale al quale il ministro della Cultura Gennarodedica il saggio ‘, ...