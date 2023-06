La conferma di Salvini | Non aderiremo al Ppe

Leggi su agi

(Di lunedì 5 giugno 2023) AGi - La Lega non aderirà al partito dei Popolari europei. Matteoha chiuso il dibattito sul tema, spiegando che un eventuale ingresso del suo partito nel gruppo cui aderisce Forza Italia "non è all'ordine del giorno". In un'intervista al 'Il T', il capo di via Bellerio ha escluso questa possibilità di cui si parla da anni, quantomeno da prima delle scorse europee, nel 2019, ma che in realtà non è mai apparsa finora una ipotesi realizzabile. Anche da parte del Ppe. Malgrado venga vista con sensibilità differenti dai 'big' leghisti, con una parte dei dirigenti - come il vice segretario Giancarlo Giorgetti, e i governatori come Attilio Fontana e Luca Zaia - che si sono detti nel tempo a favore di un avvicinamento ai Popolari europei. Nel colloquio con il quotidiano trentino,invece esclude l'ipotesi di un ingresso nel Ppe ma ...