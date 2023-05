“Servizio Carta d’identità elettronica temporaneamente indisponibile” | cosa sta succedendo

(Di domenica 28 maggio 2023) Il: così si legge nell’apposita sezione del sito www.interno.gov.it. Ecco gli ultimi aggiornamenti. I servizi delladi identitàsono indisponibili da ieri mattina, per un non meglio precisato problema tecnico nella fornitura della connettività internet. Nella sezione dedicata del sito www.interno.gov.it si legge che il disè dovuto all’incendio divampato nella giornata di ieri nei pressi della Stazione Tiburtina a Roma. Il rogo ha infatti coinvolto i cavi della fibra ottica. Il Viminale fa sapere che sono in corso gli interventi tecnici per ripristinare al più presto il funzionamento del sistema. (Ansafoto – Ilovetrading.it)Sempre il ...

Il torinese dovrà tentare di anticipare le risposte e negare il vantaggio dela Shelton, ... Sara Errani " Jil Teichmann Certi amori non finiscono - sullaè difficile prevedere un ...... cioè: lo Spid; lad'identità elettronica; lanazionale dei servizi. All'interno del ... Ilè attivo tutti i giorni, ad eccezione di una finestra quotidiana per la manutenzione del ...... i gestori si offrono addirittura di garantire loro stessi undi sorveglianza. Insomma non ... E c'è un'ipotesi insidiosa aperta almeno sulla: l'eventualissimo ricorso al Tar da parte ...

Servizio Carta d'identità elettronica temporaneamente indisponibile Ministero dell'Interno

"A Parma servono ancora ben 50 giorni per ottenere l’appuntamento per fare la carta d’identità elettronica (Cie) e questo non è accettabile. Numerosissimi cittadini ci hanno segnalato il problema e co ...Coinvolte le zone Crocetta, San Lazzaro e Modena est. Martedì mattina primi ritiri della carta. Mercoledì mattina toccherà invece ai sacchetti gialli contenenti i rifiuti di plastica.