Radu e il saluto commovente alla Lazio | «So cosa significa essere uno di voi»

Stefanha giocato la sua ultima partita all'Olimpico con la maglia della, su Instagram ha scritto un messaggioper salutare i tifosi. «Tifosi laziali, vi ringrazio tutti perpresenti in questo giorno per me tanto importante. Ho trascorso più di 15 anni al vostro fianco. Dico "al vostro fianco" perché in campo, quando entravo, avevo la vostra stessa anima: l'anima del tifoso laziale. Con questa maglia ho vissuto la mia vita di calciatore, in questo stadio ho vissuto momenti unici, giornate difficili e gioie immense, come tutti voi. Laè una famiglia e questo campo ...

C'è spazio anche per il lieto fine con l'ingresso dia tempo quasi scaduto, alla sua ultima in biancoceleste, per raccogliere ildella propria gente. " Foto LivePhotoSport " .L'Olimpico può festeggiare nel migliore dei modi l'addio al calcio didefinito da Milinkovic ai microfoni come un fratello maggiore. "Bella giornata, poteva finire in maniera ancora migliore ...

Lazio, ecco anche il momento del saluto speciale: Stefan Radu dice addio all'Olimpico

Mattia Zaccagni ha commentato il successo per 3-2 ai microfoni di DAZN: "E' stata una giornata emozionante, stadio pieno, siamo qui per dare il saluto a Radu, ha fatto la storia della Lazio, è stato u ...Tutti in cerchio a centrocampo. Compagni vecchi e nuovi, uniti per salutare Stefan Radu nella sua ultima partita allo stadio Olimpico da giocatore della Lazio. Il difensore romeno, acclamato ...