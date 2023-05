Mattarella ricorda la strage fascista di piazza della Loggia

(Di domenica 28 maggio 2023) 28 maggio 1974, ladi, non dimentichiamo. "Otto persone uccise. Oltre cento ferite. La città di Brescia sconvolta. La Repubblica ferita. Tanto sangue innocente fu ...

"La memoria è la radice del futuro",afferma "I piani eversivi del terrorismo neofascista vennero contrastati e sventati", esprimendo "vicinanza" ai familiari delle vittime e "alla ...che "le sentenze sono riuscite a ricostruire circostanze e responsabilità dell'attentato di Brescia, evidenziandone la matrice e i suoi legami con l'eversione di destra. Nel ...Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'anniversario della strage di Piazza della Loggia di Brescia. "Le sentenze sono riuscite a ricostruire circostanze e ...

Mattarella ricorda Don Lorenzo Milani: "Mai far tacere libro o presentazione" Adnkronos

(Adnkronos) – Per la Stage di Piazza della Loggia, “il Paese ha un debito di riconoscenza verso la Città di Brescia, colpita per manifestare la sua opposizione irriducibile all’eversione”. Lo ha detto ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di Piazza della Loggia di Brescia ha ricordato la violenza neofascista che ha insanguinato il paese ...