Lazio-Cremonese 3-2 le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 28 maggio 2023) . Sarri vuole chiudere in bellezza nell’ultima gara casalingastagione. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Penultima giornata per lache all’Olimpico ospita lagià retrocessa. La squadra di Sarri è già certaqualificazione in Champions League ma ci tiene a vincere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Lasi impone 3 - 2 nel finale, grazie a Milinkovic - Savic autore di una doppietta, dopo essersi fatta riprendere due reti di vantaggio, nell'ultima all'Olimpico contro lagià retrocessa. ...Dopo il primo gol corre ad abbracciare Radu; per lui si che è stata l'ultima partita con la. Quelli allasono stati ottavo e nono gol del serbo in campionato, solo laha tre ...19.55 Posticipo Serie A,3 - 2 Lasi riprende il 2° posto. Subito in gol i capitolini, con Hysaj (4') mandato in porta da Immobile.in scioltezza, ma i grigiorossi hanno una grande occasione con ...

Lazio-Cremonese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

La partita delle 18 della domenica di Serie A tra Lazio e Cremonese termina 3-2. Biancocelesti che indirizzano subito il match andando in vantaggio di due reti, salvo poi essere ripresi in ...[themoneytizer id=”99064-6] Sul finire della partita tra Lazio e Cremonese i tifosi biancocelesti presenti in tribuna Tevere hanno esposto uno striscione per Milinkovic: “Forse altrove, magari qui, s ...