Giuntoli - Juve | avanti tutta | Allegri apre | ora manca l' ok di De Laurentiis

(Di domenica 28 maggio 2023) Il ds? Mai messo nessun veto' PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mesentus: tutte le notizie Serie ...

... mentre allaè diventato grande, passando dai tricolori in serie (5) alle due finali (perse) di Champions. Max eI tempi cambiano, Max è tornato dalla sua Signora ma con risultati ...Buon per lui e per la, ovviamente. In attesa di quel che sarà e anche dei nuovi arrivi, a cominciare dal direttore sportivo che potrebbe esserema anche no. Vicenda a proposito della ...... "ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine perchè lal'anno prossimo torni ... Il tecnico, poi, sulla questionee i presunti dissidi col club su quello che potrebbe ...

Juve, Allegri: "Nessun veto su Giuntoli. Futuro Senza i risultati..." Corriere dello Sport

L'allenatore bianconero ha ufficializzato il suo benestare all'accordo per la nuova era dell'area tecnico-sportiva ...Rapporti tesi tra Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus. Il suo futuro alla guida bianconera non è così sicuro come si pensava.