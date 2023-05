Lucia Annunziata si dimette dalla Rai | Non condivido le nomine fatte dal governo

(Di giovedì 25 maggio 2023): 'Non ci sono le condizioni per proseguire' Lamotiva così la sua decisione: 'Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la ...

Sergio: 'Spiace per, l'avevo confermata' Alla comunicazione di, l'a.d. Rai Roberto Sergio, a quanto si apprende, avrebbe risposto di essere 'sinceramente dispiaciuto', ..., giornalista e conduttrice di Mezz'ora in più, talk show domenicale su Rai3, ha comunicato con una lettera inviata ai vertici dell'azienda di Viale Mazzini il suo addio alla Rai. 'Vi ...Nel giorno in cui il CdA della Rai si è riunito per designare le nomine dei direttori dei Telegiornali e dei vari settori,ha rassegnato le sue dimissioni. "Non condivido nulla dell'...

Rai, Lucia Annunziata: "Dimissioni irrevocabili" Adnkronos

ROMA – “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”. Lo scrive Lucia Annunziata nella lettera ...Roma, 25 mag. (askanews) - Dopo Fabio Fazio, se ne va dalla Rai anche Lucia Annunziata che conduceva su Rai Tre il talk show domenicale "Mezz'ora in più". La giornalista scrive, "Arrivo a questa ...