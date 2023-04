Ucraina, Borrell: “Ue si opporrà a qualsiasi abuso presidenza russa all’Onu” (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – “L’Unione Europea si opporrà a qualsiasi abuso da parte della presidenza russa” delle Nazioni Unite. Ad assicurarlo è stato Josep Borrell, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell’Ue. “La Russia che assume la presidenza del Consiglio di Sicurezza” – ha scritto in un tweet postato nella tarda sera di ieri – è una cosa “adatta al primo aprile”. “Nonostante sia un membro permanente del Consiglio di sicurezza, la Russia viola continuamente l’essenza stessa del quadro giuridico delle Nazioni Unite”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – “L’Unione Europea sida parte della” delle Nazioni Unite. Ad assicurarlo è stato Josep, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell’Ue. “La Russia che assume ladel Consiglio di Sicurezza” – ha scritto in un tweet postato nella tarda sera di ieri – è una cosa “adatta al primo aprile”. “Nonostante sia un membro permanente del Consiglio di sicurezza, la Russia viola continuamente l’essenza stessa del quadro giuridico delle Nazioni Unite”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Ucraina, Borrell: 'Ue si opporrà a qualsiasi abuso presidenza russa all'Onu' - nunantilex : RT @erny110393: Il sudicio Borrell ha dichiarato che la Cina non può mediare nel conflitto in Ucraina Tuttavia ritiene che la Cina dovrebbe… - pdunista : #Ucraina Se,come dice Borrell,lo spazio per nuove sanzioni alla Russia è esaurito, perchè l'Unione Europea non comi… - Sergio_Coraglia : RT @erny110393: Il sudicio Borrell ha dichiarato che la Cina non può mediare nel conflitto in Ucraina Tuttavia ritiene che la Cina dovrebbe… - AseroGiovanna : RT @erny110393: Il sudicio Borrell ha dichiarato che la Cina non può mediare nel conflitto in Ucraina Tuttavia ritiene che la Cina dovrebbe… -