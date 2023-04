Tutto rimandato a Gara 5 (Di domenica 2 aprile 2023) In una cornice resa straordinaria dai 5000 tifosi che hanno riempito il Pala AGSM AIM, alla WithU Verona non riesce l’impresa di chiudere la serie dei Quarti Play Off contro la Cucine Lube Civitanova, che manda la sfida a Gara 5. Dopo aver sbloccato la sfida con un grande primo set, la squadra di coach Stoytchev ha dovuto fare i conti con la reazione da parte degli ospiti. Tre parziali tiratissimi e giocati alla pari che però hanno premiato la truppa di Blengini, che ha sfruttato il fattore Nikolov, eletto MVP. Numeri comunque importanti per gli scaligeri, sopratTutto in attacco, dove Keita ha messo a terra 25 punti (con tre ace), quattro in più del compagno di reparto Sapozhkov. Si è fermato a 19, invece, Mozic. Appuntamento fissato per sabato 8 aprile con il quinto round della contesa. PRIMO SET Nello schieramento iniziale, coach Stoytchev ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 aprile 2023) In una cornice resa straordinaria dai 5000 tifosi che hanno riempito il Pala AGSM AIM, alla WithU Verona non riesce l’impresa di chiudere la serie dei Quarti Play Off contro la Cucine Lube Civitanova, che manda la sfida a5. Dopo aver sbloccato la sfida con un grande primo set, la squadra di coach Stoytchev ha dovuto fare i conti con la reazione da parte degli ospiti. Tre parziali tiratissimi e giocati alla pari che però hanno premiato la truppa di Blengini, che ha sfruttato il fattore Nikolov, eletto MVP. Numeri comunque importanti per gli scaligeri, sopratin attacco, dove Keita ha messo a terra 25 punti (con tre ace), quattro in più del compagno di reparto Sapozhkov. Si è fermato a 19, invece, Mozic. Appuntamento fissato per sabato 8 aprile con il quinto round della contesa. PRIMO SET Nello schieramento iniziale, coach Stoytchev ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MattinoDiVerona : Pallavolo, per la WithU tutto rimandato a Gara 5 Leggi tutto: - simorugg : @Bukaniere È calato il silenzio, l'avvocato dell'accusa ha iniziato a balbettare, l'accusatrice ha iniziato ad url… - santone1973 : RT @VeronaVolley: ?? TUTTO RIMANDATO A GARA 5 In una cornice di pubblico straordinaria, alla WithU Verona non riesce l’impresa di chiudere… - RokMozicDaily : RT @VeronaVolley: ?? TUTTO RIMANDATO A GARA 5 In una cornice di pubblico straordinaria, alla WithU Verona non riesce l’impresa di chiudere… - fabridal : #legavolley Tutto rimandato a Gara 5 -