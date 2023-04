“Terra e polvere”, storia d’amore di due anime fragili nella Cina rurale minacciata dalle metropoli (Di domenica 2 aprile 2023) Titolo: Terra e polvere Titolo originale: Yin Ru Chen Yan Regia: Li Ruijun Paese di produzione/anno/durata: Cina/2022/133min. Interpreti: Wu Renlin, Hai Qing, Yang Guangrui, Zhao Dengping, Wang Cailan, Zeng Jiangui, Wu Yunzhi, Ma Zhanhong Programmazione: Lab80 (Auditorium di Piazza della Libertà) Un germoglio di grano che, piantato nella Terra, torna ad essere vita, anche dopo la sua apparente inutilità. Germogli di grano che sono il principale sostentamento in Terra e polvere, il nuovo film del regista cinese Li Ruijun, in sala dal 30 marzo. Sostentamento economico del contadino Ma Youtie (interpretato da Wu Renlin, zio del regista) e della moglie Cao Guiying (Hai Qing). Due anime fragili che, nella ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 aprile 2023) Titolo:Titolo originale: Yin Ru Chen Yan Regia: Li Ruijun Paese di produzione/anno/durata:/2022/133min. Interpreti: Wu Renlin, Hai Qing, Yang Guangrui, Zhao Dengping, Wang Cailan, Zeng Jiangui, Wu Yunzhi, Ma Zhanhong Programmazione: Lab80 (Auditorium di Piazza della Libertà) Un germoglio di grano che, piantato, torna ad essere vita, anche dopo la sua apparente inutilità. Germogli di grano che sono il principale sostentamento in, il nuovo film del regista cinese Li Ruijun, in sala dal 30 marzo. Sostentamento economico del contadino Ma Youtie (interpretato da Wu Renlin, zio del regista) e della moglie Cao Guiying (Hai Qing). Dueche,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccmaccioni : Ogni anno la #DomenicadellePalme mi ricorda che i rametti di ulivo che oggi dicono festa, una volta seccati divente… - PIERPAO67864611 : RT @Tagota14: Il respiro della notte si muove come vento di terra sospingendo l'aria Come polvere addosso ai muri in luoghi dal sapore di m… - jerritama : RT @Tagota14: Il respiro della notte si muove come vento di terra sospingendo l'aria Come polvere addosso ai muri in luoghi dal sapore di m… - MalmosTizy : @anzianazozzona Serio eh… mia nonna è una che ci ha sempre tenuto alla casa - non sta in una reggia, eh, è un picco… - FGuardiella : “Tetris”, la storia di uno dei videogiochi più popolari di sempre Su Apple TV+ il film sull'origine del celebre vid… -