Harry e Meghan | spunta la dichiarazione dei redditi | tutta la verità sulla loro fondazione

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 2 aprile 2023) Non solo serie tv, interviste e libri,hanno anche unabenefica e oraladei. Non tutti sanno che il 5 ottobre 2020hanno fondato la Archewell Compassion in Action, ovvero un’organizzazione no profit intenta a promuovere grazie alla grande forza della compassione cambiamenti culturali nella nostra società, fornendo aiuti concreti alle persone che si trovano economicamente in difficoltà. Ma non solo. Ladei duchi del Sussex, infatti, collabora anche con università, istituti e centri, sostenendo molti progetti di beneficenza.e la Archewell foundation – (Fonte ANSA) – Ilovetrading.itE giusto per fare un ...