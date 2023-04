Grande Fratello Vip 7, si scaldano gli animi tra Micol Incorvaia e Oriana Marzoli (Di domenica 2 aprile 2023) Nonostante la finale del Grande Fratello Vio 7 sia alle porte, non si placano gli animi all’interno della casa, in particolare quello di Oriana e Micol che hanno avuto una discussione che gli altri inquilini hanno tentato di sedare la lite, spingendole a chiarirsi pacificamente. La tensione è alle stelle in vista di lunedì 3 aprile 2023 quando Alfonso Signorini leggerà la busta con il nome del vincitore di questa settima edizione del reality. Vi ricordiamo che a proposito delle liti e del linguaggio usato, anche la produzione è intervenuta. L’editore in persona del reality ha detto la sua. Grande Fratello Vip 7, la lite tra Oriana e Micol Durante lo scorso pomeriggio Micol e Oriana iniziano a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 2 aprile 2023) Nonostante la finale delVio 7 sia alle porte, non si placano gliall’interno della casa, in particolare quello diche hanno avuto una discussione che gli altri inquilini hanno tentato di sedare la lite, spingendole a chiarirsi pacificamente. La tensione è alle stelle in vista di lunedì 3 aprile 2023 quando Alfonso Signorini leggerà la busta con il nome del vincitore di questa settima edizione del reality. Vi ricordiamo che a proposito delle liti e del linguaggio usato, anche la produzione è intervenuta. L’editore in persona del reality ha detto la sua.Vip 7, la lite traDurante lo scorso pomeriggioiniziano a ...

