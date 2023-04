“Provo a fare il bagno al mio gatto”: Tiktoker mostra l’esilarante (e pericolosa) routine che è costretta ad affrontare ogni settimana – Video (Di sabato 1 aprile 2023) “Provo a fare il bagno al mio gatto”. Così la Tiktoker Naomi riassume un Video con il suo gatto di razza Sphynx, di nome Anubi. La giovane nell’ultimo periodo, ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni estratti della vita del suo amato animale domestico, pubblicando i Video sul suo profilo @naomidissings, compreso appunto il momento del bagnetto che però, spiega a inizio Video, lui odia fare. Niente di strano: gli esemplari di questa razza felina, infatti, si distinguono dagli altri per l’assenza di peli, cosa che rende la loro pelle molto delicata. Per questo motivo, il piccolo Anubi necessita di un bagno a settimana, spiega la stessa Tiktoker. Un “impegno” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) “ilal mio”. Così laNaomi riassume uncon il suodi razza Sphynx, di nome Anubi. La giovane nell’ultimo periodo, ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni estratti della vita del suo amato animale domestico, pubblicando isul suo profilo @naomidissings, compreso appunto il momento del bagnetto che però, spiega a inizio, lui odia. Niente di strano: gli esemplari di questa razza felina, infatti, si distinguono dagli altri per l’assenza di peli, cosa che rende la loro pelle molto delicata. Per questo motivo, il piccolo Anubi necessita di un, spiega la stessa. Un “impegno” ...

