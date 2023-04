Oroscopo Branko Sabato 1 Aprile 2023: Gemelli teso (Di sabato 1 aprile 2023) L’Oroscopo di Branko per oggi, Aprile 1 2023 Ariete Giornata all’insegna della sincerità e dell’onestà. Ricordate però che non sempre dire tutto quello che pensate, senza alcun filtro, è un buon segno. Toro Sul lavoro state dando il massimo, con tanto impegno e dedizione, ma siete un po’ giù di morale perché non stanno arrivando i risultati e i riconoscimenti sperati. Gemelli In amore ci sono stati litigi e incomprensioni, ma la soluzione non è alzare ulteriormente la posta in gioco, ma cercare di rimanere fermi per un po’ e mantenere la calma. Cancro Sul lavoro o in amore purtroppo la luna di miele che si era instaurata con il partner o con un collega si interromperà bruscamente, e ovviamente ci rimarrete male. Leone Cercate di riflettere su dove state andando. In ... Leggi su zon (Di sabato 1 aprile 2023) L’diper oggi,Ariete Giornata all’insegna della sincerità e dell’onestà. Ricordate però che non sempre dire tutto quello che pensate, senza alcun filtro, è un buon segno. Toro Sul lavoro state dando il massimo, con tanto impegno e dedizione, ma siete un po’ giù di morale perché non stanno arrivando i risultati e i riconoscimenti sperati.In amore ci sono stati litigi e incomprensioni, ma la soluzione non è alzare ulteriormente la posta in gioco, ma cercare di rimanere fermi per un po’ e mantenere la calma. Cancro Sul lavoro o in amore purtroppo la luna di miele che si era instaurata con il partner o con un collega si interromperà bruscamente, e ovviamente ci rimarrete male. Leone Cercate di riflettere su dove state andando. In ...

