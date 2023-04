Ma cos’è questo «brodo di giuggiole»? Risponde la Crusca (Di sabato 1 aprile 2023) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci hanno chiesto di fornire spiegazioni sull’etimologia e la motivazione storica della locuzione in brodo di giuggiole, usata spesso in dipendenza da verbi come andare (il caso più frequente), mandare, essere. Risposta La curiosa locuzione che i lettori ci propongono risulta abbastanza diffusa: oltre che nella lessicografia sincronica, non mancano attestazioni nella stampa, nei social network e nel web in genere. Non vi sono dubbi sul significato dell’espressione: andare/essere in brodo di giùggiole (e ugualmente mandare) indica la condizione di chi gongola di gioia, muore dalla felicità, è insomma estremamente contento (cfr. Sabatini-Coletti s.v. giuggiola). Si tratta di una contentezza tale che la persona che la sperimenta non è più completamente in sé ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 aprile 2023) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci hanno chiesto di fornire spiegazioni sull’etimologia e la motivazione storica della locuzione indi, usata spesso in dipendenza da verbi come andare (il caso più frequente), mandare, essere. Risposta La curiosa locuzione che i lettori ci propongono risulta abbastanza diffusa: oltre che nella lessicografia sincronica, non mancano attestazioni nella stampa, nei social network e nel web in genere. Non vi sono dubbi sul significato dell’espressione: andare/essere indi giùggiole (e ugualmente mandare) indica la condizione di chi gongola di gioia, muore dalla felicità, è insomma estremamente contento (cfr. Sabatini-Coletti s.v. giuggiola). Si tratta di una contentezza tale che la persona che la sperimenta non è più completamente in sé ...

