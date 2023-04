LIVE MotoGP | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Bagnaia al comando delle FP3 su asfalto umido | 2° Bezzecchi

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32 Alex Marquez è quinto ora a 0.500 da, mentretorna in pista. 15.30 Parliamo di una pioggia di scarsa intensità e ora sembra aver già smesso. Alex Marquez, per questo, è riuscito a migliorare il suo crono e a portarsi in settima posizione a 0.760 da. Nel frattempo colpisce il 13° posto di Quartararo a 2.503. 15.27 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 1 F.1:41.029 2 72 M.+0.035 3 42 A. RINS +0.112 4 12 M. VIÑALES +0.360 5 25 R. FERNANDEZ +0.677 6 36 J. MIR +0.701 7 30 T. NAKAGAMI +1.117 8 41 A. ESPARGARO +1.202 9 37 A. FERNANDEZ +1.320 10 73 A. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ???????? LIVE ? - corsedimoto : LIVE MOTOGP - La diretta delle qualifiche MotoGP del GP dell'Argentina 2023. Il racconto di Q1 e Q2 con tempi, clas… - NOWTV_It : Ci siamo! Oggi è Quali e Sprint Day!!! Tutto LIVE su Sky sport, in streaming su NOW #QuestaèNOW #MotoGP #ArgentinaGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #ArgentinaGP #Motorionline Live timing e commento dal circuito di Termas de Rio Hondo - https://t.… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #ArgentinaGP #Motorionline Live timing e commento dal circuito di Termas de Rio Hondo - -

Qualifiche Gp Argentina,2023. Circuito di Termas de Rio Hondo, 1 aprile 2023 Q1. Inizio, ore 15.50 Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ...Seconda giornata di attività in pista per i piloti dellaa Termas de Rio Hondo. Come determinato dal nuovo format, il sabato è denso di appuntamenti: si parte dalle Prove Libere 3 (che non ...A seguire alle 15:50 scatta la caccia alla pole position, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW. La giornata si chiuderà con la gara sprint alle 20 I piloti della ...

MotoGP, GP Argentina: le prove libere 3 LIVE, qualifiche alle 15:50 Sky Sport

La cronaca di tutte le fasi fondamentali delle qualifiche del Gp d'Argentina, valevole per il mondiale MotoGP 2023.Abbiamo appena archiviato il Gran Premio del Portogallo, che ha dato il via alla stagione con il dominio di Pecco Bagnaia, ma è già tempo di voltare pagina, perché questo fine settimana la MotoGP sbar ...