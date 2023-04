Lamborghini Revuelto, il perfetto connubio tra un V12 e 3 motori elettrici (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid È una Lamborghini, ma anche un ibrido plug-in. “Il primo V12 ibrido supersportivo plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle).” dice la casa produttrice, e si chiama Revuelto. L’auto ha due motori elettrici montati sull’asse anteriore, oltre ad un motore collegato al V12 nella parte posteriore. Ogni motore può generare 147 cavalli, ma la potenza totale è un po’ più complicata. Lamborghini non voleva un’enorme batteria elettrica. L’azienda voleva qualcosa che fosse leggero, come si addice a un’ipercar di grandi dimensioni. La batteria doveva entrare nel tunnel centrale, dove un tempo risiedevano le trasmissioni (e l’albero di trasmissione anteriore) della Lamborghini. Il risultato è una batteria da 3,8 chilowattora. Un pacco batteria con una grave limitazione: può ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid È una, ma anche un ibrido plug-in. “Il primo V12 ibrido supersportivo plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle).” dice la casa produttrice, e si chiama. L’auto ha duemontati sull’asse anteriore, oltre ad un motore collegato al V12 nella parte posteriore. Ogni motore può generare 147 cavalli, ma la potenza totale è un po’ più complicata.non voleva un’enorme batteria elettrica. L’azienda voleva qualcosa che fosse leggero, come si addice a un’ipercar di grandi dimensioni. La batteria doveva entrare nel tunnel centrale, dove un tempo risiedevano le trasmissioni (e l’albero di trasmissione anteriore) della. Il risultato è una batteria da 3,8 chilowattora. Un pacco batteria con una grave limitazione: può ...

