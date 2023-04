365 giorni con Maria, 1 aprile. Appare ad un bambino con un messaggio ben preciso (Di sabato 1 aprile 2023) La Vergine Maria Appare, alla Maestà dell’Avellaneta della Suasia, in diverse occasioni a un bimbo molto devoto di nome Pasquino. Pasquino è un bambino povero e mendicante, ma di grande fede. Ogni giorno, serve la Messa nella chiesa di Civitella, prima di andare a recitare il Rosario presso la celletta nella quale è custodita l’immagine L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 1 aprile 2023) La Vergine, alla Maestà dell’Avellaneta della Suasia, in diverse occasioni a un bimbo molto devoto di nome Pasquino. Pasquino è unpovero e mendicante, ma di grande fede. Ogni giorno, serve la Messa nella chiesa di Civitella, prima di andare a recitare il Rosario presso la celletta nella quale è custodita l’immagine L'articolo proviene da La Luce di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : 4 scalinate, 4 stagioni dell'anno. 91 gradini per scala, 91 giorni in ogni stagione. 365 gradini in totale, 365 gio… - JamesLucasIT : Gli scalini formano 18 terrazze su ogni facciata, corrispondenti ai 18 mesi del calendario Maya, mentre i 52 pannel… - Ettore_Rosato : 33 giorni di occupazione, più di 1.400 morti, tra cui 37 bambini. Più di 175 persone sono state trovate in fosse co… - JerrySanBXL : RT @JamesLucasIT: 4 scalinate, 4 stagioni dell'anno. 91 gradini per scala, 91 giorni in ogni stagione. 365 gradini in totale, 365 giorni de… - GiuseppeImmola : RT @dobrevsunicorns: Un anno fa questo, una piccola parte di Giuly vista dai miei occhi. Da lì altri 365 giorni di affetto smisurato. Buon… -