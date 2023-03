LIVE – Genoa-Reggina 0-0, Serie B 2022/2023 (DIRETTA) (Di venerdì 31 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Genoa-Reggina, match del Luigi Ferraris valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ragazzi guidati da Alberto Gilardino sono reduci da tre vittorie consecutive e non hanno alcuna intenzione di fermarsi: fino al termine della stagione l’obiettivo sarà difendere il secondo posto e magari dare l’assalto al primo. La formazione calabrese, dal suo canto, arriva da tre sconfitte di file ed ha un disperato bisogno di tornare alla vittoria per restare in piena zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 31 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO Serie B PER AGGIORNARE IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladi, match del Luigi Ferraris valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di. I ragazzi guidati da Alberto Gilardino sono reduci da tre vittorie consecutive e non hanno alcuna intenzione di fermarsi: fino al termine della stagione l’obiettivo sarà difendere il secondo posto e magari dare l’assalto al primo. La formazione calabrese, dal suo canto, arriva da tre sconfitte di file ed ha un disperato bisogno di tornare alla vittoria per restare in piena zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 31 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE IL ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Reggina, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Reggina, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - buoncalcio : ? 1’ | ???????????????? la gara del “Ferraris” Per la cronaca live seguici su Buoncalcioatutti ?? #Genoa #GenoaReggina #SerieBKT #777Partners - sportli26181512 : Genoa-Reggina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Nell'anticipo della 31^ giornata del campion… - sportzonagoal : ANDIAMO IN A...!!! DIRETTA LIVE GENOA-REGGINA in telecronaca STREAMINGtv... -